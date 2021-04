J.K. Rowling komt met nieuw kinderboek

Het kerstvarken verschijnt op 12 oktober bij uitgeverij De Harmonie, gelijktijdig met de Engelstalige editie. Op dezelfde datum wordt het in vertaling uitgebracht bij meer dan twintig uitgeverijen over de hele wereld.

Het boek gaat over Jack, die dol is op zijn knuffel. Op kerstavond raakt hij zijn knuffel echter kwijt, maar gelukkig is de nacht voor kerst een nacht vol wonderen. Jacks speelgoed komt tot leven en Jacks nieuwste speeltje – het Kerstvarken (de irritante vervanger van zijn eigen knuffel) – heeft een gewaagd plan. Samen gaan ze op een magische reis om te zoeken wat kwijt is en om de beste vriend die Jack ooit heeft gehad te redden…

Het Kerstvarken is de opvolger van het sprookje De Ickabog dat vorig jaar als gratis online feuilleton verscheen voor kinderen en daarna in boekvorm werd gepubliceerd. J.K. Rowling doneerde haar royalty’s voor deze titel via haar liefdadigheidsfonds Volant aan kwetsbare groepen die het ergst door de coronapandemie waren getroffen. Het verhaal over Jack en zijn knuffel staat los van J.K. Rowlings voorgaande werk en is geschikt voor kinderen vanaf acht jaar. Illustrator Jim Field maakt de zwart-wit tekeningen.