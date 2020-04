Anouk geeft fans ’opbeurende verrassing’

„Naar aanleiding van alle leuke reacties die ik heb gekregen op de opgenomen songs op Instagram, heb ik besloten om samen met producer Stephan Ramiks de song I Love You af te maken en te releasen. Niet geheel onbelangrijk om in deze periode even extra te laten weten dat je van hem of haar houdt”, aldus Anouk.

Naast haar eigen inbreng, is ook haar oudste zoon Benjahmin betrokken bij het eindresultaat van het liedje. Hij maakte, met behulp van de foto’s van fotograaf Marc de Groot, het artwork voor bij het nummer. I Love You maakt geen onderdeel uit van de opvolger van haar album Wen D’r Maar Aan uit 2018 waar Anouk ook aan werkt. Het is puur bedoeld als ’opbeurende verrassing voor haar fans’.