Nicolette Kluijver kan haar geluk niet op: ’Scan was goed’

„Een week van uitersten”, zo omschrijft Kluijver de afgelopen periode. „Scan was goed, ik heb zoveel liefde om me heen en voor mij ligt een nieuwe week vol met kansen!”

Kluijver, bij wie begin 2017 longkanker werd geconstateerd, onderging de scan in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in oncologie.