Twitteraars dolgelukkig: gebarentolk Irma weer terug

Op Twitter verschenen de eerste tien minuten vele duizenden euforische berichtjes over de terugkeer van de populaire Haagse gebarentolk. Haar naam was in no time trending op Twitter in Nederland.

Irma Sluis werd landelijk bekend doordat ze tijdens persconferenties over de coronamaatregelen van begin tot eind naast premier Mark Rutte stond. Vooral haar vertolking van het woord ’hamsteren’ viel op. De Drentse band Mooi Wark wijdde zelfs een hit aan haar.

Door de populariteit van Irma Sluis is het animo voor de opleiding gebarentolk aan de Hogeschool Utrecht enorm toegenomen.

Onderstaand een greep uit de reacties: