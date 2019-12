Orlando Bloom sluit productiedeal met Amazon

Bloom is momenteel met Cara Delevingne te zien in de serie Carnival Row. De serie kreeg al een tweede seizoen nog voordat de eerste aflevering in augustus te zien was. „Ik heb met veel plezier samengewerkt met het team van Amazon en ik kijk ernaar uit om onze relatie met deze nieuwe en spannende productiedeal uit te breiden”, zegt Bloom op de website van Deadline.

Topvrouw Jennifer Salke van Amazon Studios noemt Orlando ’een geweldig creatief talent’. „We zijn blij om met Orlando te kunnen blijven samenwerken, niet alleen aan Carnival Row, maar ook aan toekomstige projecten voor onze klanten.”

Amazon biedt zijn Prime-abonnement sinds november 2017 aan in Nederland.