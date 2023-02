André van Duin niet in spektakelstuk van Gert Verhulst

Bovendien werd hij door Gert Verhulst gevraagd een rol te gaan spelen in de nieuwe spektakelmusical 40-45. Die moet, na bijna vijftien jaar, de concurrent worden van Soldaat van Oranje. De van oorsprong Vlaamse voorstelling, met rijdende tribunes, was al een groot succes in Gent. Straks wordt het centraal gelegen Barneveld de plek waar deze show opgevoerd gaat worden. Voor André was de rol van verteller was weggelegd die in de originele versie door Jo De Meyere, ofwel Kapelaan Odekerke uit Dagboek van een Herdershond, werd gespeeld.

Gert en zijn Studio 100 zouden het een eer vinden als André ja zou zeggen tegen de rol. Op zijn beurt is André ook vereerd, maar bedankt hij er wel voor. „Zoveel jaren van mijn leven zat ik ’s middags in de bus naar de voorstelling in de tijd dat we de revue deden. Dat wil ik echt niet meer. Met alle files op de A1 moet je steeds vroeger van huis en voordat je thuis bent is het middenin de nacht. Ik ben heel erg benieuwd naar de voorstelling en ga zeker naar Barneveld om het te zien, maar dan één keer en niet 100!”