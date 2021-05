Twitteraars gaan los tijdens Songfestival

De presentatie van het Songfestival is in handen van Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit en Nikkie de Jager. Sander Lantinga en Cornald Maas voorzien de show van commentaar. De avond werd afgetrapt door Duncan Laurence met zijn hit Feel Something.

Waar het vanavond juist om de zestien deelnemende landen zou moeten gaan, zijn kijkers vooral onder de indruk van de goedgevulde Ahoy. „Ik heb kippenvel van het publiek horen juichen. Man, wat mis ik live muziek beleven en dan die gedeelde energie van enthousiasme”, reageert iemand op Twitter. „Wat bijzonder dat enkel beelden van Rotterdam Ahoy gevuld met 3000 mensen je al kippenvel en tranen in de ogen bezorgen... Wat altijd normaal was, nu zo fijn en bijzonder is”, reageert ook een ander.

„Het is nog vroeg op de avond, maar de hoofdprijs gaat wat mij betreft nu al naar het publiek dat voor een goede sfeer met applaus en gejoel zorgt. Je ziet de artiesten opleven, doordat ze eindelijk weer in een zaal met publiek staan”, schrijft ook onze verslaggever Richard.

Valse zang

Kijkers zijn in ieder geval duidelijk niet onder de indruk van de zangkwaliteiten vanavond. Zo vat een kijker sarcastisch samen: „Wat leuk, al die landen die hun best doen om volgend jaar het Songfestival niet te hoeven organiseren.” En: „Madonna zou vanavond een van de betere zijn geweest.”

Dat er dit jaar minder lange introductiefilmpjes te zien zijn en minder tussen de acts door wordt gesproken, wordt dan weer wel gewaardeerd: „Heerlijk verhelderend die ingekorte introductiefilmpjes en weinig onnozel geneuzel van presentatoren. Ze doen het overigens perfect! Licht en show zijn subliem!!!” Sowieso krijgt het viertal op Twitter veel complimenten voor hun presentatie. Fans zijn onder meer te spreken over de diversiteit van het viertal en het enthousiasme van Edsilia Rombley, Chantal Janzen, Jan Smit en Nikkie de Jager. „Alle presentatoren zijn 100 keer beter dan wat ik de afgelopen jaren heb gezien, top!”

Wachtend op de uitslag was het Nikkie die de lachers op haar hand wist te krijgen door uit te leggen hoe je juist níet het Eurovisie Songfestival wint aan de hand van voorbeelden uit het verleden.

Ook de intervalact van Davina Michelle en Thekla Reuten kon op heel wat enthousiasme rekenen. De act The Power Of Water, waarbij het leek of heel Ahoy onder water stond, beleefde dinsdagavond zijn wereldpremière. Vooral de zang van Davina maakte indruk, zo blijkt uit de vele reacties „Deze vrouw kan zingen! Waarom is zij niet de Nederlandse inzending?”, vraagt iemand zich af. En: „Davina MOET Nederland snel vertegenwoordigen. Misschien zelfs wel volgend jaar. Wat een spectaculair talent!”

En terwijl Noorwegen, Israël, Rusland, Azerbeidzjan, Malta, Litouwen, Cyprus, Zweden, België en Oekraïne zich klaar mogen maken voor de finale aanstaande zaterdag, houdt het avontuur voor Slovenië, Australië, Noord-Macedonië, Ierland, Kroatië en Roemenië op.

De grootste winnaar van de avond is volgens onze verslaggever Richard van de Crommert nog altijd het publiek. „Dat was niet zo uitbundig als normaal, er waren niet veel vlaggen in de zaal te zien. Maar het applaus en het gejoel zorgde voor een kolkend Ahoy, zoals we dat al meer dan een jaar niet meer hebben meegemaakt. Voor de artiesten voelde de aanwezigheid van 3500 bezoekers als een bevrijding.” Volg zijn complete Twitterverslag van de eerste halve finale hieronder: