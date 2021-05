Volg hier de eerste halve finale van het Songfestival

Edsilia Rombley, Chantal Jansen, Jan Smit en Nikki de Jager tijdens de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival. Het liedjesfestijn wordt georganiseerd in Nederland en vindt in aangepaste vorm plaats in Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Het Eurovisie Songfestival is begonnen in Rotterdam Ahoy. Dinsdagavond is de eerste halve finale van het liedjesfestijn waarin zestien landen strijden om een felbegeerde plek in de finale van aanstaande zaterdag.