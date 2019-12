KATJA: ’Ik wil geen masker dragen’

„Ver weg van huis ben ik eens goed met mezelf in gesprek gegaan.” Ⓒ Eigen foto

KATJA SCHUURMAN heeft een roerige tijd achter de rug, waarin liefde, geluk en bovenmatige openhartigheid hand in hand gingen. Ze liet Nederland voor een maand achter zich, om aan zichzelf te werken in een yogaretreat in Zuid-Afrika. En met succes. De actrice en presentatrice, die deze maand te zien is in het nieuwe tv-programma De Battle en de serie Kerst bij Koosje, is klaar voor 2020. „Ik weet wat mijn valkuilen zijn en daar heb ik afscheid van genomen.”