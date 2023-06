Lindsay Lohan toont babybuik op cover beautymagazine: ’Tranen van geluk’

Op de coverfoto draagt ze een zwart uitgesneden jurk, waardoor haar buik volledig zichtbaar is. „Ik kan niet wachten om te zien wat het gevoel is en hoe het is om moeder te zijn”, zei de 36-jarige Mean Girls-actrice in het interview. Ook vertelt ze dat ze de laatste tijd veel huilt, maar op een goede manier. „Tranen van geluk. Hoewel het nu waarschijnlijk baby-emotie is.”

Afgelopen maart bevestigde Lohan dat zij en haar man Bader Shammas, met wie ze in 2022 in het geheim was getrouwd, een kindje verwachten.