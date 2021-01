Noortje Herlaar en Barry Atsma verwelkomen dochtertje

„Afgelopen maandag, in de stille uurtjes van de vroege ochtend, is ons prachtige, kleine meisje Sam geboren”, schrijft de acteur. „Samen met haar drie grote zussen genieten we eindeloos van haar zachte kreetjes en zoekende oogjes. We zijn helemaal in de wolken en ongelooflijk dankbaar. Wat een wonder weer. En wat ben ik ongelooflijk trots op mijn lief. Wat een kracht en wat een eindeloze liefde.”

Het stel leerde elkaar ruim vijf jaar geleden kennen op de set van Knielen op een bed violen. Het is hun tweede dochter: Herlaar beviel in oktober 2018 al van Bobbi. Atsma heeft ook twee dochters uit een eerdere relatie. „Het voelt zo bijzonder om een vierde meisje te mogen verwelkomen”, laat hij weten. „Het voelt alsof de cirkel rond is met 4 meiden.”