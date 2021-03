Bibian Mentel: ’Ik kan tot eind van het jaar zeker niet doodgaan’

Bij de snowboardster werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd, waarna haar onderbeen moest worden geamputeerd. De ziekte kwam meerdere malen terug, maar keer op keer wist Mentel te herstellen. Dit keer ziet het er minder hoopvol uit. „Haar artsen hebben onlangs uitzaaiingen geconstateerd in de hersenen en in tegenstelling tot de afgelopen 15 keer in 21 jaar is er dit keer geen behandelplan meer mogelijk”, werd in een verklaring medegedeeld.

Maar net als alle voorgaande keren, blijft Bibian ook nu weer optimistisch. „Natuurlijk zou ik hier nog veel langer willen zijn. Maar aan de andere kant is het ook goed. Er is niets dat nog ontbreekt met het gevolg dat we nu alleen nog maar genieten”, vertelt ze aan de NOS. „Dat wil niet zeggen dat ik klaar ben om er morgen uit te stappen. Ik heb afgelopen week met een vriendin mijn agenda doorgenomen en we kwamen erachter dat ik tot het eind van het jaar nog zeker niet dood kan gaan. We hebben veel te veel stippen op de horizon staan. Wat mij betreft ben ik er nog wel even!”

Hoewel haar artsen haar hebben geadviseerd te beginnen met afscheid nemen van haar dierbaren, benadert Bibian de situatie anders. Ze probeert de gesprekken dan ook vooral luchtig te houden. „Ik wil niet dat mensen nu denken: dit wordt de laatste keer dat ik haar zie. Het zit er misschien wel in, maar ik zeg tegen iedereen: joh, ik zeg geen ’tot ziens’, maar ’tot de volgende keer’. Dat geeft namelijk reden om gewoon nog een keer langs te komen en mooie herinneringen te maken.”