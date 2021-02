Mike Tyson woedend om serie over zijn leven

In de post beschuldigt de 54-jarige het platform van ’tactloze culturele toe-eigening’. „Hulu’s aankondiging om een ongeautoriseerde miniserie van het Tyson-verhaal te doen zonder compensatie, is niet verrassend. Deze aankondiging op de hielen van sociale ongelijkheden in ons land is een goed voorbeeld van hoe Hulu’s hebzucht leidde tot deze tactloze culturele toe-eigening van het Tyson-levensverhaal”, schrijft hij boos.

Deze aankondiging tijdens Black History Month laat maar weer zien dat Hulu winst boven respect voor zwarte verhalen stelt”, aldus Tyson. „Na alles wat er is gebeurd in 2020 moet Hollywood genuanceerder omgaan met de zwarte beleving. Het echte door Mike Tyson geautoriseerde verhaal is in ontwikkeling en zal de komende dagen worden aangekondigd.”

Eerder donderdag maakte Hulu bekend dat het met de serie Iron Mike in het leven van Tyson duikt. De dramaserie, van de makers van film I, Tonya, biedt volgens de beschrijving een kijkje in ’de wilde, tragische en controversiële carrière van een van de meest polariserende figuren in de sportcultuur’.

