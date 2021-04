Redactie Jinek wil in gesprek met Martijn Koning

Ⓒ ANP/HH

Martijn Koning is uitgenodigd voor een gesprek met de redactie van Jinek. Dat laat hoofdredacteur Ewart van der Horst desgevraagd weten aan het ANP. Vrijdagavond vertelde de cabaretier aan tafel op talkshow Op1 dat hij Eva Jinek en haar redactie wel degelijk had aangeboden om vooraf zijn veelbesproken column over Thierry Baudet te lezen.