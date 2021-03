Suits-producent gelooft pestgedrag Meghan niet

„Ik heb drie jaar met haar gewerkt voordat ze hertogin werd. Ik zag een warm, vriendelijk en zorgzaam persoon”, twittert Jon Cowan in een reactie op het nieuws dat Buckingham Palace aantijgingen van pestgedrag door Meghan gaat onderzoeken. „Ik weet natuurlijk niets van haar huidige leven maar ze krijgt van mij het voordeel van de twijfel.”

Meghan speelde zeven seizoenen lang de rol van Rachel Zane in Suits. Toen ze eenmaal een relatie met prins Harry kreeg, stopte ze met acteren.

Woensdag maakte Buckingham Palace bekend dat het hof onderzoek gaat doen naar beschuldigingen van pestgedrag. Meghan zou tijdens haar verblijf in het paleis twee persoonlijke assistenten de deur uitgewerkt hebben en het leven van een derde medewerker zuur hebben gemaakt. Ook zou Meghan meerdere keren medewerkers aan het huilen gemaakt hebben.

Meghan is verdrietig over de aantijgingen. Zij noemt deze in The Times ’een berekenende smaadcampagne’ en spreekt van misleidende en schadelijke informatie. „De hertogin is verdrietig over deze nieuwe aanval, vooral omdat zij zelf het doelwit van pestgedrag is geweest en ze zich erop toelegt om mensen te steunen die pijn en trauma hebben meegemaakt”, zo liet haar woordvoerder weten.