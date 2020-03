Rammstein-Frontman Till Lindemann geeft update na ziekenhuisopname

In zijn Instagram Stories maakt Lindemann (57) zaterdag op eigen wijze duidelijk niet geveld te zijn door het virus. Hij deelde een geschilderde afbeelding van zichzelf met daarboven de tekst: „Het virus dat mij wil veroveren, is nog niet gemaakt.”

Vrijdagavond plaatste Rammstein al een verklaring op hun website waarin ze ontkenden dat Lindemann besmet is met corona. „Gisterenavond is Till Lindemann op advies van de arts van de band opgenomen in het ziekenhuis”, zo luidde de verklaring. „Hij heeft de nacht doorgebracht op de intensive care maar heeft die weer verlaten en voelt zich beter. Till is negatief getest op het coronavirus.”