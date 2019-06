Schrijfster Saskia Noort krijgt vanavond een ’Gouden Boek’ voor haar thriller Huidpijn. Van dit boek uit 2016 zijn inmiddels 200.000 exemplaren verkocht, genoeg voor deze gouden status, die vergelijkbaar is met het fenomeen Gouden Plaat uit de muziekindustrie. Huidpijn is dit jaar tevens het vaakst uitgeleende spannende boek in de Nederlandse bibliotheken.