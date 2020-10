Producent GTST na 21 jaar weg

Gottschalk was 21 jaar lang in verschillende rollen bij GTST betrokken. Eerst als scenarioschrijver, vervolgens als hoofdschrijver en de laatste achtenhalf jaar als creatief producent. Onder zijn creatieve leiding beleefde de soap topjaren, maar vervreemdde deze zich ook van zijn publiek.

De afgelopen jaren kampte de seire dan ook met dalende kijkcijfers. „We gaan meer nadruk leggen op invoelbaarheid en herkenning”, beloofde hij in de zomer van 2019. „Ik denk dat we als makers een stap hebben teruggezet naar het GTST waar mensen de afgelopen dertig jaar van zijn gaan houden.”

Sinds eind vorig jaar herpakte de serie zich inderdaad weer een beetje. Een onderzoek in opdracht van RTL Boulevard toonde bijvoorbeeld aan dat kijkers tevreden waren over de nieuwe koers, waarin de familie Verduyn geen luxueuze villa maar een flatje bewoont en hond Dolly zijn intrede deed.

Horizon

Toch koos Gottschalk er afgelopen zomer voor de deur achter zich dicht te trekken. „Nu GTST op 1 oktober haar 30ste verjaardag heeft gevierd, heb ik besloten dat het voor mij een mooi moment is om mijn horizon te verbreden en afscheid te nemen van de serie en het team waarmee ik altijd verknocht zal blijven”, laat hij via een statement weten.

De afgelopen twee maanden werkte Gottschalk zijn tijdelijke opvolger Idse Grotenhuis in. Grotenhuis was in de jaren 90 al regisseur bij de soapserie. De afgelopen jaren was hij als creatief producent verantwoordelijk voor grote series als Vliegende Hollanders (AvroTros), dat dit najaar op NPO1 te zien zal zijn.

Grotenhuis’ belangrijkste taak wordt het uitzetten van een koers ’die de serie hopelijk nog voor jaren aantrekkelijk houdt voor een groot publiek’. Hij blijft creatief en productioneel verantwoordelijk voor GTST totdat er een opvolger is gevonden voor de lange termijn.