Godfather-filmer Gordon Willis overleden

Amerikaanse media meldden zijn dood zondag (lokale tijd). Willis kreeg in 2010 een Oscar voor zijn oeuvre om zijn „onovertroffen meesterschap van licht, schaduw, kleur en beweging”. Willis, die vaak werkte vaak met de regisseurs Woody Allen, Francis Ford Coppola en Alan Pakula, had de bijnaam 'prins van de duisternis' om zijn gebruik van schaduwen. De ogen van de acteurs waren vaak niet goed te zien.

19 Oscars

In de jaren 1971 tot en met 1977 sleepten zeven films waaraan Willis had gewerkt liefst 39 Oscarnominaties in de wacht. Daarvan werden er 19 verzilverd. De acteurs Jane Fonda, Marlon Brando, John Houseman, Robert De Niro, Jason Robards en Diane Keaton kregen in die films een Oscar voor hun acteerprestaties.

Willis zelf werd in die tijd niet één keer genomineerd voor een Oscar. Zijn eerste nominatie kreeg hij pas in 1984 voor Zelig van Woody Allen. Zijn tweede en laatste nominatie kreeg hij in 1990 voor het laatste deel van de Godfather-trilogie in 1991.

„Dit is een groot verlies”, liet Richard Crudo van de American Society of Cinematographers weten. „Hij was een van de giganten die absoluut hebben veranderd hoe films eruit zien”.