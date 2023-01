Aston Martin van Eva Longoria uit Desperate Housewives te koop

In de auto zelf is een plaquette geplaatst met daarop de handtekening van de actrice en de bevestiging dat zij er in de ABC-serie in heeft gereden. De wagen is exclusief voor de tv-serie gemaakt en heeft een 5.9 liter V12-motor, 450 pk en gloednieuwe banden. Het voertuig was pas twee maanden geleden door de huidige eigenaar aangeschaft.

De reden dat de eigenaar van de auto af wil, is omdat hij er simpelweg te groot voor is als het dak dichtgeklapt zit. „Helaas pas ik er niet in zonder mijn hoofd tegen het dak te stoten, hoe vaak ik het ook heb geprobeerd”, schrijft de verkoper op de veilingsite. „Ik ben 1 meter 88 en ik heb iedere stoelpositie geprobeerd terwijl het dak erop zat, zonder geluk.”

De verkoper noemt het „mijn verlies, maar jouw geluk.” Het bieden begint bij 39.000 dollar (omgerekend 35.751 euro). Op dit moment is er nog geen bod gedaan.