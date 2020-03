538 past programmering aan

Daarnaast is vanaf dinsdag iedere werkdag tijdens de lunch een live-optreden van een artiest te horen én te zien. ’Live Lunch’ wordt gestreamed via TV 538, Radio 538, YouTube en Facebook. Davina Michelle bijt het spits af, meer artiesten worden zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Met extra nieuwsbulletins en relevante gasten in de ochtend- en middagshow blijven luisteraars continu op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

„Vanwege het coronavirus zitten veel Nederlanders thuis en zijn er helden die keihard werken om het virus te bestrijden, voor mensen zorgen en de samenleving draaiend houden”, vertelt Menno de Boer, radio director 538. „Wij willen iedereen extra energie geven en een hart onder de riem steken. Daarnaast bieden we op deze manier een podium voor artiesten die vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus niet kunnen optreden. Muziek brengt ons samen, de ’Live Lunch’ is in heel het land te zien en te horen. We doen dit zolang het kan en de veiligheidsvoorschriften het toestaan.”