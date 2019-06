Erwin Olaf geeft zich bloot

Zonder schaamte staat Erwin Olaf naakt voor de spiegel. „Je lichaam wordt er niet knapper op”, constateert Nederlands bekendste en meest geliefde fotograaf met berusting in zijn stem, nadat hij bodylotion over zijn huid heeft gewreven. Het is een klusje van niks, maar voor Olaf toch een hele inspanning. Hij lijdt aan progressieve longemfyseem, waardoor hij spaarzaam met zijn energie moet omgaan. „Je moet het accepteren. Er is geen verzet mogelijk.”