’Elizabeth én Ashley Olsen allebei verloofd’

Een ingewijde vertelt aan People dat Elizabeth ten huwelijk is gevraagd door Robbie. De 30-jarige Avengers-actrice is sinds maart 2017 samen met de frontman van de band Milo Greene. Mocht het waar zijn dan is het de tweede keer in haar leven dat het jongere zusje van tweeling Mary-Kate en Ashley Olsen zich verlooft. Eerder nam ze zich voor te trouwen met Narcos-acteur Boyd Holbrook, maar die relatie strandde in 2014.

Elizabeth Olsen en Robbie Arnett Ⓒ Hollandse Hoogte / Flight Photo Agency

Ondertussen spotte E! News grote zus Ashley maandag in Los Angeles met een ring om haar ringvinger. De 33-jarige modeontwerpster is inmiddels twee jaar samen met Eisner.

Het is maar de vraag of de dames iets gaan loslaten over hun mogelijke verlovingen. De zusjes Olsen staan erom bekend hun privéleven erg af te schermen.