De slimste mens komt met online pubquiz

Mensen kunnen zich in teams aanmelden om tegen elkaar te strijden in de bekende vragenrondes uit de kennisquiz. Deze bijzondere versie wordt zoals altijd gepresenteerd door vertrouwd gezicht Philip Freriks. Ook jurylid Maarten van Rossem is digitaal van de partij.

De onlinepubquiz is op maandagavond om 20.00 uur te zien op de Facebookpagina van De slimste mens.