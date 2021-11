Glazen Huis keert na vier jaar terug bij 3FM

Dj's Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen gaan van 18 tot en met 24 december het Glazen Huis in om 24 uur per dag plaatjes te draaien voor het goede doel. Dit jaar is dat het Wereld Natuur Fonds. Luisteraars kunnen zelf een inzamelingsactie starten of tegen een geldbedrag een liedje aanvragen.

Dit jaar staat klimaatverandering centraal en om die reden is het Glazen Huis een soort broeikas, waarin de temperatuur kan stijgen. Het publiek in Amersfoort kan de temperatuur laten zakken door in de bijbehorende kas te werken.

De laatste editie van Serious Request mét Glazen Huis in 2017 leverde ruim 5 miljoen euro op. Dat was een stuk minder dan de jaren ervoor, toen het bedrag ieder jaar boven de 8 miljoen euro ging. Vorig jaar, tijdens de laatste editie van The Lifeline, werd 1,6 miljoen euro opgehaald.