Frans Bauer en Jort Kelder in Rooijakkers over de vloer

Rooijakkers is blij dat hij na zijn herstel na een operatie aan zijn stemband weer een nieuw seizoen kon maken. „Na bijna een jaar noodgedwongen thuiszitten, voelde het als een cadeau om weer op pad te mogen voor een nieuwe serie Rooijakkers over de vloer. Met extra veel plezier neem ik dit jaar een kijkje achter de voordeur en praat ik met mijn gasten over werk, liefde en het leven”, laat hij weten.

Het nieuwe seizoen is vanaf zondag wekelijks te zien op RTL 4. Het is via Videoland ook vooruit te bekijken.