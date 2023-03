Roy Donders verwelkomt eerste kind: ’Ze is kerngezond’

Het meisje luistert naar de naam Romy en is vrijdag ter wereld gekomen via een keizersnede. „Ze is kerngezond. Met moeder gaat ook alles goed”, vertelt Roy.

Tekst gaat verder onder de foto.

Ⓒ Instagram

Vorig jaar oktober maakte Roy al bekend dat hij en Michelle een meisje zouden verwachten.

Roy leerde Michelle kennen toen hij in 2021 op vakantie was in Griekenland. Terwijl zij toentertijd nog een relatie had met iemand, stond de zanger ervan te kijken dat hij gevoelens kon krijgen voor een vrouw. De twee besloten voor elkaar te gaan en zijn sinds maart vorig jaar samen.