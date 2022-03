’De digitale schandpaal is traumatisch’

Een verkeerde uitspraak of onhandige acties die plots grote gevolgen hebben. Daarover gaat de documentaire Sociaal tribunaal van regisseur Doortje Smithuijsen, die al eerder met haar films inzoomde op de schaduwkanten van sociale media. In de documentaire komen van links tot rechts mensen aan het woord die zelf zijn ’geschandpaald’, en daar soms nog steeds gevolgen van ondervinden. Van een antiracisme-activist, die na een onschuldig ogende stoepkrijtactie ontslagen werd en nog steeds beveiligd moet worden, tot Ian Buruma, die zijn prestigieuze baan als hoofdredacteur bij New York Review of Books verloor nadat hij een stuk had geplaatst van iemand die beschuldigd was van seksueel wangedrag in de #metoo-golf.

Verontwaardiging

Buruma herinnert zich dat hij na een online storm van verontwaardiging vanwege zijn publicatie op het matje werd geroepen als een ’vijandige, nare echtscheiding’. Het ene moment stond hij aan de culturele top en het volgende moment werd hij door het slijk gehaald op sociale media en stond hij, als gevolg daarvan, op straat.

Traumatisch

Hij is niet de enige, ziet reputatiedeskundige Willem van Lynden, die in de documentaire van Smithuijsen zijn zorgen uitspreekt. Bij hem kloppen regelmatig mensen aan die aan de digitale schandpaal zijn genageld. ’Traumatisch’ voor die mensen, volgens hem. „Jaren later zijn ze vaak nog bang om iets te zeggen. Initiatieven vermijden ze omdat ze bang zijn dat het toch weer stukloopt op wat er ooit over ze geschreven is.”

„Soms kan ophef nuttig zijn bij serieus wangedrag, maar vaak heeft iemand gewoon een domme beslissing gemaakt of is het een ongelukkige samenloop van omstandigheden”, vervolgt hij. „Om dat zoveel jaren later nog zo op iemand te plakken, daar heb ik moeite mee.”

Want het blijft aan je kleven als je eenmaal ’besmet’ bent door Google. „Je kunt aan Google vragen of ze iets weghalen over wat naar boven komt als iemand je naam intikt, maar dat doet het bedrijf meestal niet. Bij een vrouwelijke klant van me kwamen als je haar googelde teksten tevoorschijn als: ’ik zou mijn hond er nog vanaf trekken’ en ’er waren kampbewaarders met meer sympathie dan zij als leidinggevende’, nadat ze ergens met een online uitgemeten conflict was weggegaan. Dan krijg je gewoon een ’nee’ te horen van Google, ook zeven jaar later. En een nieuwe baan vinden is dan een probleem.”

’Cancelcultuur’ is een populair thema de laatste jaren. Ook kunstenaarsduo KIRAC, bestaande uit Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha, spelen en provoceren graag met dit onderwerp. Al meerdere keren werden uitnodigingen aan hen ingetrokken nadat er op sociale media ophef ontstond over hun uitspraken of films.

Zo hesen ze recent tijdens een try-out van een van hun films de ’gecancelde’ kunstenaar Juliaan Andeweg op een paard, die sinds hij in een artikel werd beschuldigd van verkrachting en mishandeling, nergens meer welkom is in de kunstwereld.

Ze wilden hem ’uncancellen’. Een storm van online kritiek volgde.

Middeleeuws

Ruitenbeek spreekt van een ’middeleeuws spektakel’. „Hij kwam aan op dat paard, iedereen viel stil en mensen gingen vloeken en zich verbergen, wilden niet gezien worden met hem. Terwijl het zo’n symbolisch moment was. Ik vroeg me af: gaan mensen hem nu lynchen en van het paard trekken? Die stilte die je voelt voor agressie was fascinerend.”

Ruitenbeek ziet cancelcultuur vooral als ’rancuneus de aap van de rots trekken’. „Je wordt buiten de maatschappij geplaatst, maar buiten welke maatschappij? Je mag nog wel glazen wassen, wat Andeweg nu doet. Dus je mag alleen niet meer in de ’goede’ maatschappij, niet in de ’belangrijke’ maatschappij.”

Uiteindelijk krijgt iedereen met de digitale schandpaal te maken, verwacht Van Lynden. „Iedereen denkt dat het ze niet zal overkomen, maar dat dachten de meeste mensen die bij mij aankloppen voor hulp, ook. Als meer mensen het meemaken of bij anderen zien kunnen we als samenleving besluiten wanneer dit een keer klaar is.”

Gecanceld en dan? Dat onderzoeken Kitty Herweijer en Elif Isitman in de podcast Ongefilterd met Kitty en Elif: