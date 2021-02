Wilfried de Jong zat in brandende metro: ’We kregen de deuren niet open’

„Door de ruiten zagen we een soort flits. Het leek wel alsof er vuurwerk was. Iedereen schrok zich kapot”, vertelde De Jong maandag aan Radio Rijnmond.

Er was al flink veel rook rondom het metrostel toen de presentator de metro verliet. In eerste instantie lukte het hem naar eigen zeggen niet om de deuren open te krijgen. „Uiteindelijk zijn de deuren opengewrikt. Samen met een jongen liep ik naar buiten.”

De Jong zag dat er in de tunnel ook nog een treinstel stond. De passagiers van die metro kregen de deuren ook niet open. „Ik ben met die jongen langs een richeltje de tunnel ingelopen tot we de eerste deur bereikten. We hebben de deur toen van buitenaf opengemaakt, samen met de mensen die binnen aan het drukken waren.”

Uiteindelijk moesten alle passagiers door de rook heen om van het perron af te komen. De Jong is flink geschrokken, maar is zijn humor niet verloren. „Ik sta hier met drie versgebakken broden die ik in de stad had gekocht. Ik weet niet of ze nu nog lekker zijn of ook stinken. En ik ben maar naar huis gelopen, want de metro gaat even niet, denk ik.”