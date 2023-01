Robert Pattinson at twee weken enkel aardappelen om te detoxen

De The Batman-acteur at de aardappelen naar eigen zeggen om zijn lichaam „te reinigen.” In het gesprek zegt Pattinson, die doorbrak met de rol van Edward Cullen in de Twilight-films, dat hij verschillende vormen van diëten had geprobeerd om „de perfecte lichaamsbouw te bereiken.”

„Ik heb ooit twee weken alleen maar aardappelen gegeten, als detox”, aldus de acteur. „Alleen gekookte aardappelen en roze Himalayazout. Blijkbaar is het een kuur… je valt er zeker van af.”