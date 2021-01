Ex-vrouw Dr. Dre: hij hield een pistool tegen mijn hoofd

Dr. Dre heeft altijd ontkend dat hij Nicole zou hebben mishandeld, iets wat zij op haar beurt ’regelrechte leugens’ noemt. Volgens haar was Dre zowel verbaal als fysiek agressief, wat ervoor heeft gezorgd dat ze tot op de dag van vandaag lijdt aan een post-traumatisch stress-syndroom.

Nicole zegt het nooit aangedurfd te hebben om de politie te bellen, omdat ze doodsbang was voor haar man. „Ik heb jarenlang in angst gezeten, omdat hij me controleerde en mishandelde. En nu wil ik dat hij gaat betalen, net zoals hij dat deed toen we getrouwd waren.” Nicole eist een alimentatie van 1,8 miljoen euro per maand, iets wat Dre veel te ver gaat. Maar gezien zijn verzwakte fysieke toestand heeft de producer nu geen tijd voor ’gedoe’ en stemt hij voorlopig in met Nicole’s eisen.

Dr. Dre werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen, nadat hij een hersenbloeding kreeg. Hoewel de producer het naar omstandigheden goed maakt, moet hij het van de artsen rustig aan doen. Hij verblijft nog steeds op de intensive care afdeling, in afwachting van meerdere onderzoeken die hij moet ondergaan.