’Racistische’ passages uit James Bond-boeken geschrapt

Volgens de Britse krant The Telegraph liet ook Ian Fleming Books een groep ’sensitiviteitslezers’ door de boeken heen gaan. Dit omdat het dit jaar zeventig jaar geleden is dat Ian Fleming (1908-1964) zijn eerste James Bond-verhaal Casino Royal schreef en er ter gelegenheid van dat jubileum nieuwe edities uitkomen van alle titels. In die heruitgaven is nu bijvoorbeeld het beruchte n-woord geschrapt.

Fleming

De aanpassingen lijken in dit geval wel een stuk minder drastisch te zijn als bij de Roald Dahl-boeken eerder het geval was. Dat literatuur in de loop der tijd wordt aangepast is op zich ook niets nieuws. Ook uit andere boeken, zoals De hut van oom Tom en het stripboek Kuifje in Afrika, werd het n-woord verwijderd. Toen Fleming nog leefde, gaf hij zelf ook al eens toestemming om bepaalde erotisch getinte passages uit zijn boeken te censureren voor de Amerikaanse uitgaven. Ook stemde hij ermee in om enkele ’racistische’ passages in Live and let die (1954) aan te passen.

„In navolging van Ians aanpak, hebben wij gekeken naar voorbeelden van racistische termen in de boeken”, laat de uitgever weten aan The Telegraph. „Wij hebben een aantal woorden verwijderd of ze veranderd in woorden die tegenwoordig meer geaccepteerd worden, maar in lijn zijn met de periode waarin de boeken geschreven werden.”

Disclaimer

In de nieuwe edities wordt volgens de krant bovendien in een disclaimer uitgelegd dat de Bond-boeken zijn geschreven in een tijd waarin termen die nu wellicht als beledigend worden ervaren, destijds gemeengoed waren. De uitgeverij lijkt daarmee de ziel van het werk van Fleming onaangetast te willen houden.

Uitgeverij Puffin heeft inmiddels overigens besloten om zowel de oorspronkelijke als de aangepaste versies van de Roald Dahl-boeken uit te brengen, zodat potentiële kopers daarin een eigen afweging kunnen maken. De Nederlandse uitgever is vooralsnog niet van plan om de bestaande vertalingen van de boeken aan te passen.