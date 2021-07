Tweeling Ferri Somogyi opgenomen in ziekenhuis: ’Ontzettend verdrietig en stressvol’

Op Instagram vertelt Noëlle dat ze tientallen berichtjes kreeg met de vraag waarom ze de laatste tijd nauwelijks actief was op sociale media. „Op 6 juli zijn onze jongens opgenomen in het ziekenhuis met het rs-virus. Omdat ze prematuur geboren zijn, en dus nog heel klein, hebben ze meer risico om in de problemen te raken. Na een aantal dagen in het ziekenhuis bleek Lux stabiel en steeds minder te hoeven drinken via de sonde. Hij mocht dat weekend gelukkig weer naar huis om daar verder op te knappen.”

Imre had minder geluk, want naast het rs-virus, kampt het jongetje ook met het rhinovirus. „Vorige week donderdag is hij per ambulance overgebracht naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis en ligt daar op de ic. Tot gisteren werd hij beademd en sliep hij. Het is ontzettend verdrietig en stressvol om je kleine mannetje zo ziek te zien. Doordat hij veel vocht vasthield, zag hij er ook niet echt uit als zichzelf. En ook de aanblik van de beademing, slangetjes en alle infuusjes zijn heftig om te zien.”

Opsplitsen

Aanvankelijk moesten Ferri en Noëlle zich ’opsplitsen’ tussen hun twee zoontjes die beiden in verschillende ziekenhuizen lagen. En dan is er thuis ook nog hun tweejarige dochter Véda. „Het was voor ons echt even overleven door de spanning en vermoeidheid. Gelukkig hebben we veel hulp en steun van familie en vrienden. En alle kaartjes, bloemen en cadeaus zijn zo lief! Vandaag ben ik dertig geworden en mijn mooiste cadeau is dat Imre met stappen vooruit gaat en vandaag weer terug mag naar het ziekenhuis bij ons in de buurt. Hier gaat hij verder uitzieken, aansterken en weer uit de fles leren drinken.”

Noëlle is apetrots op haar ’kleine vechters’. „Hopelijk is ook Imre snel weer bij ons thuis. We zijn onwijs dankbaar voor het snelle handelen en de super zorg in beide ziekenhuizen. Zonder hen zou het niet zo verlopen zijn.” Noëlle beviel op 17 mei te vroeg van de tweeling. De jongetjes maakten het destijds goed, maar moesten wel tot begin juni in het ziekenhuis blijven.