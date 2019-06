Stranger Things-ster (16) wordt uitvoerend producent

In elke aflevering worden twee vreemden gevolgd tijdens, wat ze denken, hun eerste werkdag bij een nieuwe baan. Alles lijkt normaal totdat hun paden kruisen en ’deze parttime banen veranderen in een fulltime nachtmerrie’. Het is nog niet bekend wanneer Prank Encounters te zien is.

Volgende maand is Gaten wel vast te bewonderen in het derde seizoen van de populaire sciencefictionserie Stranger Things, die vanaf 4 juli is te zien.