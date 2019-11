Hierom ging Charlize Theron voor kort koppie

De 44-jarige Charlize won de Glamour Rebel Award en haalde in haar dankwoord de uitgesproken wereldkampioene aan. „Alle vrouwen die hier vanavond aanwezig zijn gaan voorop in de strijd om mogelijkheden te creëren voor de mensen die het nodig hebben. We hoeven geen excuses te maken voor wie we zijn of wat we zijn, en dan kijk vooral naar jou, Megan. Dit is allemaal aan jou te danken”, aldus Theron, die daarbij naar haar kapsel wees.

Rapinoe postte na afloop een foto van de twee samen op Instagram. „Wat een avond en wat een geweldige groep vrouwen. Ik voel me zo geïnspireerd.”