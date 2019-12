Henri praat over overlijden vader en zwangerschap Stéphanie

Henri stond ook stil bij het op initiatief van zijn echtgenote Maria Teresa georganiseerde forum 'Stand Speak Rise Up', dat geweld tegen vrouwen wil aanpakken. Hij herinnerde aan de verschillende herdenkingen rond de 75e verjaardag van de bevrijding van Luxemburg, maar eveneens aan de tornado die afgelopen zomer het zuiden van het groothertogdom teisterde.

In het tweede deel van zijn toespraak borduurde hij voort op de vrijheid die destijds door de bevrijding is verkregen, en die moet zorgen voor stabiliteit en rechtszekerheid voor alle inwoners van Luxemburg. Daarnaast wees hij op het belang van onderling respect en solidariteit, thema's die jaarlijks in zijn kersttoespraken terugkeren.