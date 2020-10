Gregory van der Wiel en Rose Bertram verwachten tweede kindje

„Ik kon het niet langer voor me houden. Zó blij dat Naleya een grote zus wordt”, schrijft het model op Instagram bij een foto waarop ze haar bolle buik laat zien. „Er is niets mooier en specialer dan nieuw leven creëren”, deelt ze in een tweede post. Hoe lang Rose zwanger is laat ze niet weten, maar haar buik doet vermoeden dat ze toch al een aardig eind op weg is.

Bertram en Van der Wiel kregen hun eerste kindje in 2018. De twee zijn sinds begin 2014 samen.