Jan Smit steekt oma hart onder de riem met bezoekje

De zanger, die zelf al maanden kampt met een burn-out, is er op deze stralende zondagmiddag toch even op uit getrokken. Met een goede bedoeling: het bezoeken van zijn oma, die in haar tuintje van het zonnetje zit te genieten. Hij wil de vrouw een hart onder de riem steken.

Gek blijft het, zo schrijft Jan Smit, om met haar te praten ’op letterlijk een straatlengte afstand’. Maar: „Het gaat gelukkig goed met haar!”

Tegelijk lijken de rust en de zon hem zelf ook goed te doen. Jan Smit kan duidelijk weer lachen. Zijn fans merken dan ook op dat hij er stralend en ’goed uitziet. Ze hopen dan ook dat hij gezond mag blijven, net als zijn oma. Een erg lief gebaar vinden ze het van de Volendammer dat hij zijn oma nog even bezoekt. Al kunnen velen van hen zelf momenteel niet hun grootouders bezoeken, zo laten ze weten, ze gunnen het hem van harte.