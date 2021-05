’Bram Krikke blinkt nergens in uit’

Entertainment

Bram Krikke: ’Het kan zo over zijn’

Bram Krikke houdt in zijn achterhoofd dat zijn carrière ook zomaar voorbij kan zijn. De dj, die per dinsdag onder contract staat bij Qmusic, let daarom goed op zijn uitgaven. „Ik ga niet als een gek mijn rekening plunderen, met het risico dat ik over een paar jaar dit werk niet meer kan of wil doen”...