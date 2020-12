Prins Albert van Monaco vertelt over lang herstel van coronavirus

Hij omschreef zijn ziektebeeld eerder als ’mild’, maar toch merkt hij de gevolgen van zijn besmetting nog steeds. „Meteen na mijn quarantaine voelde ik me beter, maar ik voelde me nog steeds niet helemaal goed”, legt hij uit aan People Magazine. Hij vertelt zeker tot aan juni een aantal keer per week last te hebben gehad van momenten van vermoeidheid.

In maart dit jaar testte de Prins van Monaco positief. Hij was toen het eerste staatshoofd dat het virus opliep.