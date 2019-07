Katie Price: miljoenen SCHULD, maar toch miljoenenVERBOUWING

Een bron vertelt dat Katie grote plannen heeft voor haar woning. Niet alleen wil ze het uitbreiden met een fitnessruimte en een beauty studio, ook moet er een grote paardenbak komen op de grond bij haar enorme huis in Sussex. „Ze plant namelijk een enorme comeback in de showbusiness en denkt dat ze op het eind van het jaar miljonair is. Ze ziet het geld dat ze in het huis steekt dus als een investering.”

Volgens de bron wil Katie Price het huis in zijn oude glorie herstellen, terwijl ze tegelijk haar carrière weer op de rails probeert te krijgen, blijkbaar met een nieuwe realityshow. „Dan kan ze het huis namelijk ook in de realityshow laten zien.”

In de beauty studio wil ze YouTubefilmpjes gaan opnemen als ’onderdeel van haar nieuwe vlogcarrière’.

Het is niet het enige wilde idee van Katie om uit de schulden te komen. Zo nam ze zich begin deze maand ook al voor om een pub te kopen, eveneens als investering om geld mee te verdienen. En in april van dit jaar investeerde ze al geld in een andere verbouwing, namelijk die van haar lichaam.

Eind vorig jaar wist Katie maar net een faillissement te voorkomen, door te schikken met haar schuldeisers. Van haar ooit enorme fortuin van 50 miljoen euro is intussen niks meer over. Maar dat lijkt nu geen wonder, gezien haar ideeën over ’investeren’.

Bekijk ook: Hoe een topmodel er VIJFTIG MILJOEN doorheen joeg

Bekijk ook: Katie Price wil pub kopen