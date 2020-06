Ook Emma Watson reageert op uitspraken J.K. Rowling

„Transgenders zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Zij verdienen het om hun leven te leiden zonder constant vragen te krijgen over wat ze waren of wat men vindt dat ze zijn. Ik wil dat mijn trans volgers weten dat ik, en met mij vele anderen, jullie respecteer, zie en van jullie houd voor wie jullie zijn”, aldus Emma.

De 30-jarige Watson liet eveneens weten geld gedoneerd te hebben aan de transgender-organisatie Mermaids en het feministische fonds Mama Cash. Ze riep haar volgers op hetzelfde te doen.

In de afgelopen dagen reageerden veel fans en queer-organisaties boos of teleurgesteld op de uitspraken van Rowling. De Britse schrijfster liet onlangs op Twitter weten het raar te vinden dat in een werd gesproken over ’ mensen die menstrueren’. Rowling vroeg zich af of er geen simpeler woord was, iets als ’vrouwen’. Dat leverde een storm van kritiek op van mensen die opmerkten dat ook mannen en transgenders kunnen menstrueren.

In een lang persoonlijk essay op haar website heeft ze inmiddels duidelijk proberen te maken dat ze absoluut geen transfoob is. Dat deed ze naar aanleiding van kritiek op haar uitspraak dat ze niet wil dat genderidentiteit het idee vervangt van een biologisch bepaalde sekse. „Natuurlijk doet het leven van transgenders ertoe. Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter - verwacht nooit een genuanceerd gesprek - en reageerde op iets wat ik voelde als vernederende taal over vrouwen. Ik sprak over het belang van sekse en betaal sindsdien de prijs”, aldus de onder vuur liggende Rowling.