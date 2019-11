Vader Gigi en Bella Hadid kan boete niet betalen

Hadid, een Palestijns-Amerikaanse projectontwikkelaar die multimiljonair werd met het bouwen van hotels en villa’s, kreeg van de rechter in Californië een boete van 500.000 dollar, plus het bevel om het controversiële ’Starship Enterprise’-huis – een enorm, halve maan vormig gebouw, bovenop een berg – met de grond gelijk te maken. Kosten: vijf miljoen dollar. Buren van de ex-man van Yolanda Hadid hadden beweerd dat de kolossale woning illegaal was gebouwd en bovendien onstabiel was.

De villa van Hadid, gekscherend Starship Enterprise genoemd vanwege de vorm, moet worden gesloopt. Ⓒ Hollandse Hoogte

De advocaat van Hadids buren, Ariel Neuman, zegt het niet te kunnen geloven dat Hadid geen geld meer heeft. „Het verbaast me, omdat hij recentelijk nog een miljoenenvilla in Beverly Hills heeft gekocht”, vertelt hij aan The Daily Mail. „Wij nemen dan ook geen genoegen met zijn uitleg.

Hadid en de rechter werden vorige week gespot bij het inmiddels half afgebroken gebouw, nadat eerder al was bepaald dat de derde verdieping en het pooldeck, beide illegaal gebouwd, moesten worden gesloopt. De rechter zegt dat hij was geschrokken van de structuur van de constructie.

„Wat als de pilaren breken en het huis naar beneden zou komen? Het zou beslist ernstige schade opleveren. Stel je voor dat er een aardbeving zou plaatsvinden.”