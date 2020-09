Recensie ’Róisín machine’ - Moloko nooit heel ver weg

Zeggen we Róisín Murphy, dan zeggen we er voor de wat oudere lezer toch nog maar even Moloko bij. Onder die naam scoorde de Ierse eind vorige eeuw samen met Mark Brydon hits als Sing it back en The time is now. Haar solocarrière is daarna wat minder mainstream geweest, ook omdat Murphy daarin vaak net wat verder durfde te gaan dan de pure popsound van weleer. Nieuw vierde album Róisín machine vormt daarin geen uitzondering.