Dit zijn de favoriete nummers van prins Charles

De lijst is onderdeel van een speciaal radioprogramma om alle medewerkers en vrijwilligers in de zorg te bedanken voor hun werk tijdens de coronapandemie. Het een uur durende programma, genaamd ’Music and Memories with The Prince of Wales’, is onderdeel van de nationale Thank You Day die zondag wordt gehouden. Daarmee worden alle mensen in het zonnetje gezet die zich hebben ingespannen om de pandemie te bestrijden.

De 72-jarige Charles selecteerde in totaal dertien liedjes waaronder La Vie En Rose van Édith Piaf, Givin’ Up, Givin’ In van The Three Degrees en Upside Down van Diana Ross. Ook Don’t Rain On My Parade van Barbra Streisand mocht volgens hem niet ontbreken.

Speciale herinneringen

De prins ontmoette de zangeres bijna vijftig jaar geleden en sindsdien zijn ze bevriend. Toen hij zaterdag over zijn muziekselectie sprak, vertelde Charles dat hij „speciale herinneringen” aan Streisand heeft en dat hij gefascineerd is door haar „enorm indrukwekkende” talent. Over de keuze voor Givin’ Up, Givin’ In zei hij dat dat nummer hem altijd een „onweerstaanbare drang geeft om op te staan en te dansen.”

In de radioshow, die zondag wordt uitgezonden via de nationale ziekenomroep, vertelde Charles ook hoe erg hij onder de indruk was van de toewijding van al het zorgpersoneel de afgelopen maanden. Hij bedankte hen voor hun „veerkracht en ontembare geest” en zei hoe belangrijk een ziekenomroep is, zeker in de huidige tijd. „Ik weet dat het van onschatbare waarde is geweest bij het verbinden van mensen, het bieden van comfort en gezelschap, en om mensen op te vrolijken wanneer dat nodig is”, zei hij.

De volledige muzieklijst van de prins zal vanaf zondag ook op Spotify te beluisteren zijn.