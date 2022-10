James Gunn en Jennifer Holland getrouwd

„Na meer dan zeven jaar samen ben ik eindelijk getrouwd met de liefde van mijn leven”, schrijft Gunn, regisseur van onder meer de Guardians of the Galaxy-filmreeks en The Suicide Squad, op Instagram. „Wat een ongelooflijke, mooie, adembenemende dag omringd door de meest geweldige familie en vrienden ter wereld.”

De 56-jarige Gunn en 34-jarige Holland hadden naar eigen zeggen ”één ongewenste gast” op de bruiloft. Vlak voor de ceremonie begon dook er een eland op. „Maar, die woont daar nu eenmaal. Dus ik denk dat we juist bij hem te gast waren”, aldus Holland. Zij en Gunn deelden allebei foto’s van het feest op sociale media.

Het koppel heeft sinds 2015 een relatie. Voor Gunn is het zijn tweede huwelijk. Hij was tussen 2000 en 2008 getrouwd met actrice Jenna Fischer, voornamelijk bekend als Pam Beesly in The Office.