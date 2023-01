Spaanse versie memoires prins Harry per ongeluk al verkocht

De Spaanse versie van de autobiografie van prins Harry, Spare, was donderdag per ongeluk al in een aantal winkels in Spanje te koop. Daardoor wisten verschillende media in Groot-Brittannië en Amerika al een exemplaar te bemachtigen, meldt Sky News.