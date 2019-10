Anita Witzier heeft geen interesse in overstap

„Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg ik een telefoontje of ik misschien openstond voor een gesprek”, zegt de 57-jarige Anita in Veronica Magazine. „Maar nee, dat is niet mijn plek. Ik houd van de publieke omroep en daar voel ik me thuis.”

Ook een overstap naar Omroep MAX is geen optie voor Anita, die momenteel namens KRO-NCRV De Reünie presenteert. „Ik zou echt niet weten wat ik daar zou moeten doen. Volgens mij zit MAX vol met allemaal leuke vrouwen die een beetje in hetzelfde stramien zitten als ik. Zeker nu Irene Moors er ook naartoe is. Ik kan daar op dit moment niet zo veel aan toevoegen.”