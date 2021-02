Boek en expo ’Borealis’ over noordelijke naaldbossen

Het laatste stukje Caledonian forest in Schotland. Ⓒ Foto Jeroen Toirkens

Reizen en afzien. Schrijver en tv-maker Jelle Brandt Corstius en fotograaf Jeroen Toirkens zijn er dol op. Overnachten onder het Noorderlicht in de Noorse sneeuw tussen de mariniers, vliegen boven de uitgestrekte bossen van Siberië of een week van alle moderne gemakken verstoken blijven in een eenzame hut in Alaska, de twee vrienden draaien er hun hand niet voor om. Hun avonturen, vorm gegeven in Borealis, een boek en expositie, komen bovendien met een boodschap: we moeten zuinig zijn op de bossen in de boreale zone.