Lil Nas X botst met Kevin Hart over homoseksualiteit

De twee waren, samen met een aantal andere mannen, te gast bij het HBO-programma, ironisch genoeg, The Shop: Uninterrupted. Interviewer Paul Rivera had zijn vraag aan Lil Nas X net afgerond, waarop Hart inbrak met: „Hij heeft gezegd dat-ie gay is, nou en?” Hierop reageerde de succesvolle rapper dat hij is opgegroeid in een omgeving ’waar je een hekel moet hebben aan die shit’. Hart vroeg hem wat hij met ’die shit’ bedoelde.

„Kom op nou... als je echt uit ’the hood’ komt, dan weet je echt wel wat ik bedoel”, aldus Lil Nas X, die er bewust voor koos pas uit de kast te komen, nu hij veel succes heeft. „Anders zou het overkomen als een schreeuw om aandacht en daar gaat het mij helemaal niet om. Nu is het veel echter.” De rapper scoorde dit jaar met de hit Old Town Road, een remix met zanger Billy Ray Cyrus.

Op Twitter kreeg Hart er flink van langs. „Kevin Hart weet precies wat Lil Nas X bedoelde met ’die shit’ en waarom een jonge, zwarte knul zijn seksualiteit geheim houdt voordat hij voelt dat het veilig is. Waarom niet even luisteren naar wat Nas te zeggen heeft?”, aldus een volger. Een ander meldt: „De woede en bitterheid van Kevin Hart over alles wat maar met gays te maken heeft is erg vervelend. Lil Nas X komt zo stabiel en gezond over, terwijl Kevin totaal niet goed overkomt.”

Lil Nas X, wiens eigenlijke naam Montero Lamar Hill is, openbaarde in juni van dit jaar homoseksueel te zijn.